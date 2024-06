Roma, incidente mortale sulla Colombo: maxi scontro, perde la vita 26enne

Ennesima tragedia sulle strade di Roma. Una persona è deceduta stanotte sulla Cristoforo Colombo. L’impatto è avvenuto all’altezza della tenuta del Presidente ed ha coinvolto tre mezzi, tra cui due motoveicoli. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale, il tratto è ancora chiuso.

Dramma, l’ennesimo, nella Capitale. Ancora sangue sulle strade romane teatro di un nuovo sinistro dall’esito mortale. Secondo le prime informazioni disponibili lo schianto si sarebbe verificato sulla Cristoforo Colombo, una delle vie più importanti per la viabilità capitolina, attorno alle 4.30 di oggi, sabato 15 giugno 2024. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente mortale oggi sulla Colombo

Lo scontro è avvenuto esattamente sulla Via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, all’intersezione con Via di Acilia. Coinvolti nella spaventosa carambola tre mezzi: si tratta di due motoveicoli, un Piaggio Beverly e una moto Kawasaki Z900, e una macchina, una Ford Fiesta. Purtroppo nell’impatto ha perso la vita un 26enne italiano, che si trovava a bordo della Kawasaki.

Il conducente dello scooter, un uomo di 34 anni, è stato portato all’ospedale Grassi per le ferite riportate, ma al momento non risulterebbe in gravi condizioni. Si attendono tuttavia ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute. A bordo dell’automobile si trovava invece una 21 enne italiana, che è stata sottoposta al test per rilevazione di sostanze alcoliche, risultando negativa.

Strada chiusa

La Via Cristoforo Colombo direzione Ostia, tra Malafede e Acilia, risulta ancora adesso chiusa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde che sono tuttora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i caschi bianchi del X Gruppo Mare e del GPIT ( Gruppo pronto intervento traffico) per la messa in sicurezza della zona e per i servizi di viabilità e chiusure. Appena due giorni fa, lo ricordiamo, un’altra persona era deceduta a Roma, sul Grande Raccordo Anulare.