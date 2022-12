Roma, incidente nella zona di Settecamini: una persona ferita

E’ avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi un incidente nel quadrante di Settecamini, territorio all’interno del IV Municipio di Roma Capitale. Il sinistro sarebbe avvenuto nei pressi di via Rubellia, una strada che taglia il quartiere, via Casal Bianco e confluisce nella via Tiburtina. Dalle testimonianze emerse dagli altri automobilisti, sembrerebbe che nello scontro una persona sia rimasta ferita: tale scenario giustificherebbe anche l’intervento del 118.

Le dinamiche dell’incidente nel quartiere Settecamini di Roma

Sulle dinamiche dell’incidente, servirà sentire le ricostruzioni delle Forze dell’Ordine intervenute per prestare i primi soccorsi dopo il sinistro. Infatti, probabilmente per un rosso non rispettato al semaforo lungo via Rubellia, si è venuto a creare questo scontro. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e una macchina della Polizia Locale capitolina. A seguito del sinistro, su via Rubellia si sono create lunghe code di macchine.

Dalle numerose testimonianze emerse dagli automobilisti incolonnati, sembra che una persona sia rimasta ferita nell’impatto. Non si conosce cosa stesse facendo il ferito, quindi se parliamo di un automobilista, un motociclista o addirittura un pedone investito sulle strisce pedonali. Dinamiche che dovranno chiarire gli agenti della Polizia Locale, con i rilievi abituali che vengono effettuati in analoghi incidenti per il territorio capitolino.

Il sinistro essendo avvenuto in prossimità di un semaforo, come mostrano anche le foto che stanno girando sul gruppo “Quelli per Settecamini”, potrebbe aver visto qualche autovettura non rispettare un rosso. Ma chi avrà pagato le conseguenze del gravoso scontro, rimanendo ferito a terra come riportato da diverse testimonianze dirette? Una situazione diventata ormai sempre più frequente nella Capitale d’Italia, dove fin troppi incidenti avvengono per gravi disattenzioni degli automobilisti. In questo senso, non solo il disagio di un incidente del quartiere, ma anche l’estrema ratio di numerosi feriti, spesso anche gravi, in queste dinamiche di un traffico spericolati per le strade romane.