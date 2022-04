Roma, insegue il rapinatore ma viene picchiato: i passanti e un poliziotto lo inseguono e lo acciuffano

Pomeriggio a dir poco movimentato quello di ieri lungo la Via Palmiro Togliatti a Roma teatro di una sorta di “zuffa” in strada scoppiata per fermare un rapinatore in fuga. Il malvivente infatti, dopo essere stato sorpreso a rubare in un supermercato della zona, ha provato a fuggire ma è stato raggiunto prima dal dipendente del punto vendita, poi da una serie di passanti che si sono uniti all’inseguimento. Decisivo anche il contributo di un poliziotto libero dal servizio. Ma andiamo con ordine.

Rapina al supermercato di Via Palmiro Togliatti

Il tutto è successo ieri sera, mercoledì 20 aprile, intorno alle 19.00. L’uomo ha provato a rubare alcuni prodotti alimentari dal supermercato ma è stato sorpreso da uno dei dipendenti. A quel punto il malvivente ha tentato la fuga ma è stato raggiunto dal lavoratore. Quest’ultimo ha però avuto la peggio ed è rimasto ferito a terra.

Passanti fermano un rapinatore a Roma

Considerando il trambusto causato in molti sono stati attirati da quanto stava accadendo in strada. Vedendo il rapinatore di nuovo in fuga altri passanti si sono gettati all’inseguimento aiutati anche da un Commissario di Polizia che in quel momento si trovava libero dal servizio. E dato che “l’unione fa la forza” alla fine il malvivente è stato definitivamente fermato. Il dipendente del supermercato è stato invece portato in Ospedale dove ha ricevuto una prognosi di 10 giorni.

Ladro inseguito all’Alessandrino

La storia ricorda molto da vicino quanto accaduto recentemente in un’altra zona di Roma, all’Alessandrino per la precisione. In quel caso alcuni cittadini avevano inseguito e bloccato un ladro che poco prima aveva rubato da un’auto in sosta dando prova di un encomiabile senso civico.

Arrestato in zona Togliatti straniero di 40 anni

Tornando a quanto accaduta sulla Togliatti ieri sera l’uomo, un cittadino straniero di 40 anni, è stato alla fine arrestato grazie all’intervento della Polizia e dovrà rispondere ora di rapina impropria. Per lui anche una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere dato che è stato trovato in possesso di un martelletto frangi vetro.

