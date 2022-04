Dramma a Roma, viene investita mentre va a scuola: 15enne in gravi condizioni

Drammatico incidente a Roma dove una giovane ragazza è stata investita mentre andava a scuola. L’impatto è avvenuto giovedì mattina, 28 aprile 2022, poco prima del suono della campanella. La ragazza, di soli 15 anni, è finita in Ospedale in gravi condizioni.

Ragazzina investita lungo Viale Trastevere a Roma

L’episodio è avvenuto lungo Viale Trastevere intorno alle 7.45 in prossimità del civico 76. Ad investirla, in una dinamica tuttora al vaglio degli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale (Gruppo Trevi), un Taxi. L’impatto è stato violentissimo. Dai primi elementi raccolti, sembra che la 16enne (questa l’età corretta come accertato in un secondo momento, ndr) si trovasse al bordo dello spartitraffico centrale che divide la carreggiata e delimita le corsie preferenziali. Tra le ipotesi vi è quella che la ragazza camminasse lungo il margine dello spartitraffico o forse volesse tentare attraversamento.

Conducente negativo a drug e alcol test

I caschi bianchi hanno proceduto al sequestro del mezzo coinvolto e richiesto le immagini di videosorveglianza della zona per chiarire maggiormente ogni aspetto della dinamica. Il Taxi era condotto da un uomo di 64 anni, che è stato sottoposto agli esami di rito. L’esito è stato negativo.

Traffico e bus deviati

L’episodio ha provocato ripercussioni al traffico della zona. Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi dei caschi bianchi la circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo all’altezza di Largo Bernardino da Feltre, non distante dalla sede del Ministero della Pubblica Istruzione. Nella circostanza è stato anche attivato un servizio di bus sostitutivo tra Piazza Venezia e la stazione Trastevere a causa della limitazione alla linea 8 del tram.

16enne in codice rosso al Bambino Gesù

Ad ogni modo la giovane 16enne, a causa delle ferite riportate, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dove è arrivata in codice rosso. Al momento purtroppo non si hanno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

