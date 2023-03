Roma, investito sulle strisce mentre va a scuola: 12enne in ospedale

Roma. Un bambino di 12 anni è stato investito da un’auto mentre andava a scuola. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando una Mercedes lo ha preso in pieno. Il conducente, un 51enne italiano, si è poi fermato a prestare soccorso e il bambino è stato condotto in codice arancione all’ospedale Gemelli.

L’investimento questa mattina in via di Torrevecchia

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 7.40. Siamo in via di Torrevecchia, all’altezza dell’incrocio con via Paleotti, quando un’auto – modello Mercedes – ha investito sulle strisce pedonali un bambino di 12 anni che stava andando a scuola. L’incrocio dove è avvenuto l’incidente si trova fra tre scuole: l’istituto Pavese, il Rinaldi e il liceo Gassman. Alla guida dell’auto un uomo italiano di 51 che si è poi fermato per prestare soccorso alla piccola vittima. Quest’ultima è stata poi condotta in codice arancione all’ospedale Gemelli. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono interventi gli agenti del gruppo Montemario.