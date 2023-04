Roma, «Juventino b******o» e lo massacrano di botte: 21enne brutalmente aggredito e lasciato in una pozza di sangue

Roma. Pestato a sangue per via della sua fede calcistica. Quella che dovrebbe essere niente di più che una passione, poteva invece costargli la vita. La violenta aggressione ha visto protagonista un giovane ragazzo di 21 anni, massacrato di botte da due persone in quanto indossava una sciarpa della Juventus. “Juventino bastardo” lo hanno apostrofato gli aggressori che poi non si sono fatti alcuno scrupoli nell’aggredire la povera vittima con tanto i tirapugni, arma di cui è vietata la vendita ed estremamente violenta.

Lo massacrano di botte perché ha la maglia della Juve

I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Siamo all’Eur, su un tratto di piazzale dell’Agricoltura. L’aggressione al 21enne è avvenuta nel contesto della movida che caratterizza la zona, con tanto di discoteche ed altri locali notturni frequentati dai più giovani. Ad agire due persone e nel momento in cui è stato aggredito il 21enne stava uscendo proprio da un locale per fare ritorno a casa e mai avrebbe potuto immaginare cosa gli sarebbe capitato da li a poco. Tutto sembrava andare come previsto, si stava dirigendo verso la propria auto, quando due individui lo hanno bloccato urlandogli contro epiteti poco gentili. A nulla sono valsi i tentativi del giovane di scappare. Prima gli hanno strappato la “sciarpa incriminata” e poi, senza pensarci due volte, lo hanno colpito con un tirapugni al braccio, alla mano e al volto, facendolo stramazzare a terra. Dopodiché sono scappati.

I soccorsi e le indagini

La vittima è stata poi soccorsa dai presenti che hanno allertato il 112. Sul posto è poi giunta anche un’ambulanza. Il ragazzo aveva il volto insanguinato ed è poi stato condotto in codice giallo al Sant’Eugenio. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto presente anche una pattuglia del commissariato Esposizione per tutti gli accertamenti del caso, al fine di risalire all’identità dei due aggressori. Rispetto a questi ultimi, i due hanno agito indisturbati nella notte e potrebbero rivelarsi preziose per le indagini sia le telecamere della zona sia la testimonianza di alcuni presenti, già raccolta dagli agenti.