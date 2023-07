Roma, la banda dei Rolex in azione ai Parioli: rubato orologio da 50.000 euro

Torna in azione la banda dei Rolex a Roma. Un’altra vittima, stavolta ai Parioli, è finita nel mirino dei malviventi che da settimane imperversano per le vie della Capitale a caccia di orologi di lusso. E in attesa di capire se si tratti o meno dei medesimi individui, o comunque di uno stesso gruppo criminale, di certo c’è che un altro colpo è stato messo a segno, peraltro dall’ingente bottino: circa 50.ooo euro. Ovvero il valore dell’orologio extra lusso sfilato dal polso del malcapitato di turno.

Rapina ai Parioli venerdì 7 luglio 2023

Quest’ultimo colpo in ordine di tempo risale all’altro ieri, venerdì 7 luglio 2023. Una rapina-lampo, come nei precedenti casi, portata a termine a Piazza Pitagora contro un uomo di 57 anni italiano. La vittima, che indossava il Rolex extra lusso, non ha fatto in tempo nemmeno a reagire: lo scooter con a bordo due persone col volto travisato lo ha affiancato e gli ha portato via l’orologio. Svanendo poi letteralmente nel nulla in pochi istanti.

Le indagini

Sul caso indaga ora la Polizia di Stato. L’uomo fortunatamente non è rimasto ferito. Ma il danno economico, davvero ingente, resta. Adesso si cerca di risalire all’identità dei criminali anche incrociando quest’ultimo episodio con gli altri precedenti: come per la rapina avvenuta all’Appio Latino a metà giugno, oppure per il colpo messo a segno sulla Casilina qualche settimana fa. Il modus operandi è sempre lo stesso: la vittima viene affiancata da uno scooter mentre si trova ferma nel traffico o a piedi; dopodiché, talvolta sotto la minaccia di un’arma, la rapina dell’orologio prezioso va a segno e i malviventi si dileguano in pochi istanti.

