Banda dei Rolex in azione: due donne rapinano un 60enne e fuggono a bordo di un’Audi nera

Si trovava in giro per Colleferro, dove stava svolgendo alcune commissioni, quando all’improvviso gli s’è avvicinato una donna che in un soffio è stata capace di sfilargli il Rolex che aveva al polso, salire a bordo di un’Audi nera, guidata dalla complice, e dileguarsi a grande velocità su via Casilina, in direzione Roma, come riporta Il Messaggero. Non ha avuto il tempo di rendersi conto di quanto stava succedendo la vittima, un 60enne che dopo aver svolto alcuni giri stava raggiungendo la sua macchina, tutto è stato talmente rapido che l’uomo non ha fatto in tempo a reagire.

Le indagini degli agenti di Polizia e l’acquisizione dei video di sorveglianza

Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Frascati che hanno raccolto la testimonianza del 60enne. Un racconto che si è soffermato in particolare sui tratti somatici della rapinatrice, mentre dell’auto a bordo della quale è scappata, non ha saputo dare indicazioni. Ma gli investigatori hanno anche acquisito le immagini dei locali che si trovano su viale 2 Giugno, dove il colpo è stato messo a segno venerdì scorso. Da quei video gli inquirenti sperano di poter risalire all’Audi o anche alle due rapinatrici.

Inquirenti in cerca di collegamenti con gli altri furti di Rolex

Ma è sull’auto a bordo della quale sono scappate le due donne che i poliziotti stanno concentrando l’attenzione, anche per capire se ci sia un nesso con gli altri furti di Rolex che si sono registrati negli ultimi giorni. Per quanto, è stato subito evidente, che il modus operandi, in quest’ultimo caso, sia stato assolutamente diverso da quello adottato finora, visto che in genere due banditi armati di pisola arrivavano a bordo di uno scooter per mettere a segno il colpo. Ma non si esclude alcuna ipotesi e l’attenzione per la o le bande dei Rolex resta estremamente alta da parte degli investigatori.