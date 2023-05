Roma, pistola puntata contro e Rolex ‘sfilato’ nel traffico: un’altra rapina lampo a bordo dello scooter

Ancora un colpo della banda dello scooter a Roma. Dopo Prati, ora Monteverde. E – sembrerebbe – con lo stesso modus operandi. I malviventi si affiancano all’auto della vittima, estraggono la pistola e si fanno consegnare l’orologio prezioso, che sia Rolex o un’altra marca di altrettanto pregio, per un bottino da migliaia e migliaia di euro. Dopodiché si dileguano nel traffico della Capitale facendo perdere le proprie tracce.

Rapina a Monteverde martedì 23 maggio 2023

L’ultimo colpo è andato in scena nel tardo pomeriggio di martedì scorso, intorno alle ore 17.00. Lo scooter, un SH come riferirà poi la vittima alla Polizia, si è affiancato alla macchina in Via delle Mura Gianicolensi nella zona di Monteverde. Ai banditi, che erano in due, sono bastati pochi istanti: verosimilmente il tempo di estrarre la pistola, minacciare il conducente e sfilargli l’orologio, un Rolex in questo caso. Prima di fuggire via. La vittima, ancora sotto choc, si è presentata in Commissariato ed ha denunciato l’accaduto.

La banda dello scooter, il precedente

Il precedente risale al 16 maggio scorso quando erano passate da poco le 18.00. I criminali, tre in tutto, a bordo di due scooter distinti, in quel caso avevano agito affiancando la macchina, un SUV, nel quartiere Prati: poi uno dei malviventi aveva estratto una pistola intimando all’uomo alla guida di consegnargli immediatamente l’orologio che portava al polso. L’uomo, chiaramente, non ha opposto resistenza: ingente il bottino, almeno di 25mila euro, ovvero il valore dell’orologio extra lusso (che in questo caso non era un Rolex).

Le indagini

Proseguono tuttora le indagini per rintracciare gli autori di queste rapine lampo. Banditi che, sfruttando il traffico di Roma, e evidentemente andando a colpo sicuro, in pochi secondi consumano il raid e si dileguano in pochissimo tempo. Adesso, anche attraverso le testimonianze delle vittime, si cercano di mettere assieme gli indizi utili a risalire ai componenti della banda e capire anche se si tratti di uno stesso sodalizio criminale o di gruppi distinti.

