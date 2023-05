Deposito di droga “Rolex” scoperto a Tor Bella Monaca: sequestrato mezzo chilo di hashish

Roma. La droga scorre a fiumi nella Capitale, e sempre più spesso anche diversi metodi di ”marketing” e ”branding” vengono impiegati per fidelizzare i clienti, gli assuntori, per rendere riconoscibile il prodotto e magari aumentare la copertura degli acquisti. Parallelamente, però, anche le attività e i controlli delle forze dell’ordine continuano incessanti, senza tregua, al fine di contrastare il più possibile il dilagante fenomeno.

Droga Roma, in casa con oltre 30.000 dosi e proiettili di ogni tipo

Droga a Roma: 11 arresti in sole 72 ore

Proprio nelle ultime 72 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono stati impegnati in una serie di attività antidroga, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, che hanno consentito, in vari quartieri della Capitale, dal centro storico alle periferie, di arrestare ben 11 persone, tutte gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un’ondata di arresti che è l’esito di un monitoraggio continuo dell’intero territorio e della conoscenza delle principali piazze di spaccio, nonché dei movimenti sospetti che le contraddistinguono. Oltre agli arresti, ci sono stati, poi, anche dei sequestri. Il caso più eclatante che vogliamo segnalarvi è avvenuto nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Deposito di droga a Tor Bella Monaca

Nel dettaglio, in Via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, impegnati costantemente al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione all’interno di un immobile disabitato, presumibilmente utilizzato come deposito per lo spaccio dove hanno rinvenuto 640 g di hashish suddivisi in sette panetti tutti marchiati con logo ”Rolex”, mentre all’interno di alcuni garage di pertinenza al condominio, sono stati rinvenuti ulteriori 8 g di cocaina. L’immobile e l’ingente quantitativo di stupefacente sono stati sequestrati.