Droga Roma, in casa con oltre 30.000 dosi e proiettili di ogni tipo

Roma. Un grosso quantitativo di droga, già pronto per lo spaccio: in totale oltre 30.000 dosi di hashish già pronte per poter essere smistate ai diversi clienti su strada. Ma non è tutto. Il soggetto in casa possedeva anche un giusto munizionamento per poter salvaguardare la propria attività di spaccio, con proiettili di diverso calibro e dimensione. Il suo errore è stato, ad ogni modo, quello di farsi beccare in flagranza di reato proprio in mezzo alla strada, durante un tradizionale controllo della circolazione. Il suo comportamento, agitato, nervoso e certamente poco disponibile al dialogo con i militari, ha insospettito sin da subito gli operatori sul posto, che in questo modo hanno deciso di intervenire. In quel momento, dentro l’auto, avevano ritrovato solamente pochi grammi di hashish, ma poi, una volta a casa è avvenuta la scoperta eclatante che lo ha incastrato.

Droga a Roma, hashish e proiettili dentro casa

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, negli ultimi giorni, hanno eseguito diverse attività antidroga in varie zone della Capitale, dal centro alle periferie, che hanno portato all’arresto di 10 persone gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In zona Magliana, i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno arrestato un romano 42enne, già con precedenti. Nello specifico, i militari hanno fermato l’uomo in via Fulda mentre era alla guida di un’utilitaria. Il comportamento dell’indagato ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo. Sul posto l’uomo è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish.

La perquisizione domiciliare: oltre 30.000 dosi

La successiva perquisizione effettuata dai militari presso il domicilio del 42enne, ha portato al sequestro di 31.480 dosi di hashish per un peso complessivo di 2 kg, occultati all’interno di uno zaino, 3 bilancini di precisione, 50 g di mannite – sostanza utile al taglio delle dosi – 7 proiettili calibro 9×21 marca Geco, 5 proiettili calibro 38 di varie marche, e un 1 proiettile calibro 357 magnum marca Federal.