Formia, spaccio di droga e rapine a mano armata: nei guai un 24enne

Le attività della Polizia di Stato di Formia svolgono costante attività di monitoraggio del territorio per la prevenzione dei reati contro gli stupefacenti ed il patrimonio. Ed è stato proprio in uno dei servizi previsti che i poliziotti ha individuato un cittadino italiano di anni 24 residente a Formia, già conosciuto dalle forze dell’ordine.

Il 24enne un volto già noto dalle forze dell’ordine

Il 24enne sin da giovanissimo, ha manifestato una notevole capacità a delinquere, con particolare riferimento al traffico di sostanze stupefacenti e alle rapine a mano armata, mantenendo una condotta dissoluta e dimostrando costantemente il proprio esclusivo interesse per le attività illecite. Un ragazzo che proprio a causa del suo trascorso viene attenzionato dalle forze dell’ordine per evitare che commetta altri reati.

I poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine, all’esito di una meticolosa attività istruttoria, hanno depositato presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma una minuziosa proposta, probante la pericolosità sociale del soggetto, già gravato dall’Avviso Orale e che, con il comportamento che continua a tenere, ha dimostrato, di non aver assolutamente mutato le proprie condotte antigiuridiche.

Controlli costanti per prevenire lo spaccio di stupefacenti

Sempre per il contrasto alla detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti solo due giorni fa la Polizia di Formia ha notificato a un 50enne di Formia il decreto applicativo della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Anche in questo caso si trattava di un volto noto alle forze dell’ordine che, sin dalla giovane età, risulta essere invischiato in reati che hanno a che fare con la droga.

L’attenzione della Polizia di Formia è costante sul territorio di competenza per prevenire il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. A tale scopo vengono disposti dalla Questura di Latina servizi di controllo assidui. Ed è nell’ambito di questi controlli che è nuovamente finito nel mirino degli investigatori il 24enne di Formia.