Corse clandestine a Tor Bella Monaca, ‘Basta parlare con i giornalisti’: i boss minacciano le mamme coraggio

Avevano deciso di mettere fine alle corse clandestine bloccando con il proprio corpo le auto. Una scelta che ora rischia di costare caro alle ‘mamme coraggio’ di Tor Bella Monaca che sono state avvisate dai capoclan di zona di ‘non parlare più con i giornalisti e di non fare video’. Un ordine al quale non è possibile contravvenire: bisogna obbedire e basta. E i boss delle famiglie di Tor Bella Monaca hanno fatto il giro delle case, come riporta La Repubblica, per chiedere il silenzio. Quella omertà che è tipica dei clan.

Il sostegno alle mamme coraggio

Ma c’è chi ha condiviso la posizione assunta dalle mamme di cercare di mettere fine a corse d’auto di grossa cilindrata, macchine prese a noleggio da giovanissimi, come don Coluccia che chiede di “non lasciarle sole. ma sostenerle insieme a tutti i cittadini onesti”. D’altra parte il quartiere da troppo tempo vive sotto scacco dei clan e da via dell’Archeologia a via Santa Rita da Cascia le corse clandestine, per marcare il territorio, sono all’ordine del giorno.

Il presidente del Municipio continua a chiedere passaggi pedonali rialzati

Un tema scottante per il VI municipio, tanto che il suo presidente, Nicola Franco, ha ribadito in più occasioni la necessità di realizzare attraversamenti pedonali rialzati. Ed è sempre Franco a spiegare a Repubblica che “Gli attraversamenti hanno una gobba di circa 5 centimetri che impedirebbe di correre in macchina – spiega Franco – abbiamo messo i fondi a bilancio, il bando è fatto ed è stato pure assegnato a fine anno. Da aprile siamo pronti ma non possiamo avviare il cantiere perché aspettiamo l’ultimo parere degli uffici comunali”.

L’avvertimento dei boss farà tornare il silenzio?

Chissà se l’avvertimento dei boss di zona alle mamme che hanno stazionato in strada per fermare le corse di auto che mettono in pericolo non solo le vite di coloro che sono alla guida dei veicoli di grossa cilindrata, ma anche dei passanti, sarà sufficiente a far tornare tutto alla ‘normalità’ oppure se il segnale è stato tanto forte da indurre le istituzioni a correre in aiuto di queste donne coraggiose…