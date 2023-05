Corse clandestine a Tor Bella Monaca: dopo le denunce arrivano i controlli (e le multe)

Roma. Dopo la raffica di segnalazioni arrivate da decine di residenti nel quartiere, ecco che, ora, anche i controlli arrivano a raffica, dal momento che la situazione stava diventando insostenibile. Corse clandestine, auto di grossa cilindrata che sfrecciavano a tutta velocità. E, poi, gli avvertimenti e le minacce.

Fast & Furious Roma, le corse clandestine non si fermano ad Anagnina

Tor Bella Monaca come Fast and Furious

Solamente qualche ora fa vi avevamo raccontato la vicenda delle ‘mamme coraggio’ di Tor Bella Monaca, che avevano deciso di mettere fine alle corse clandestine bloccando con il proprio corpo le auto. Queste, poi, erano state avvisate dai capoclan di zona di ‘non parlare più con i giornalisti e di non fare video’. Un ordine perentorio, minaccioso, al quale non è possibile alcuna risposta se non l’obbedienza diretta. Inoltre, come riportato anche da Repubblica, i boss delle famiglie di Tor Bella Monaca avevano fatto il giro delle case per ”chiedere” il silenzio, l’omertà.

Le denunce dei residenti

Ma dopo le denunce, e la copertura mediatica che ha avuto la vicenda, ora, sono arrivati i controlli sul territorio e nell’interno quartiere. Le auto, stando ad alcune testimonianze, erano guidate dai giovani delle famiglie criminali locali. I bolidi sfrecciavano senza sosta, soprattutto su via dell’Archeologia. Ecco il bollettino delle operazioni di ieri, mercoledì 17 maggio 2023.

I controlli e le multe in via dell’Archeologia

In prossimità della zona di Via dell’Archeologia, grazie al personale di Polizia Roma Capitale del VI gruppo “TORRI”, è stato effettuato un servizio di controllo, mirato al contrasto dell’alta velocità dei protagonisti del ”Fast and Furious” locale – causa spesso di sinistri stradali anche gravi – nel quale sono state controllate numerose autovetture ed emesse 9 contestazioni al C.D.S., una delle quali pari a 664,80 euro con pagamento immediato visto che il veicolo aveva targa straniera. Infine, come detto in apertura, sono state ritirate 3 patenti e sono stati sottoposti a fermo amministrativo 2 veicoli. Analoghi servizi continueranno anche nei prossimi giorni.