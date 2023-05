Roma, gli scooter si affiancano al SUV, poi spunta la pistola: rubato orologio da 25mila euro

Rapina lampo ieri pomeriggio nel quartiere Prati. Un’auto, all’altezza di Via Silvio Pellico, è stata affiancata da due scooter: il conducente è stato minacciato con una pistola ed è stato costretto a consegnare ai malviventi un orologio di lusso dal (gran) valore di migliaia e migliaia di euro. Dopodiché i banditi si sono dileguati nel traffico facendo perdere le proprie tracce. Sotto choc la vittima che ha allertato la Polizia.

Rapina lampo a Prati ieri 16 maggio

Il colpo è avvenuto nello spazio di pochi istanti intorno alle 18.00 di ieri pomeriggio, martedì 16 maggio 2023. Stando alle prime informazioni disponibili i criminali hanno agito affiancando la macchina, un SUV, con due scooter distinti. Uno dei malviventi – tre in tutto i componenti della banda – ha estratto una pistola ed ha intimato all’uomo alla guida dell’auto di consegnargli immediatamente l’orologio che portava al polso. L’uomo, chiaramente, non ha opposto resistenza: ingente il bottino, si parla almeno di 25mila euro, ovvero il valore dell’orologio extra lusso. Sull’accaduto indaga ora il locale Commissariato. In corso pertanto la caccia ai malviventi.

Roma, seguono un corriere Amazon e lo rapinano: in fuga con il furgone e 130 pacchi (ilcorrieredellacitta.com)

Rapine a Roma, gli ultimi casi

Nei giorni scorsi una rapina molto simile nelle modalità era avvenuta a Termini: in quel caso un uomo aveva puntato una pistola alla testa di un uomo facendosi consegnare quanto aveva con sé (circa 600 euro e lo smartphone, ndr). Al Pigneto invece un’altra persona, un calzolaio, è stata malmenata dal branco sempre a scopo di rapina; nel mirino dei malviventi l’incasso della giornata dell’attività.

Roma, aggredisce la donna col ‘pancione’ (al nono mese) ma il tentativo di rapina finisce a botte: interviene il compagno, ‘scazzottata’ in strada (ilcorrieredellacitta.com)