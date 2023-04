Roma, aggredisce la donna col ‘pancione’ (al nono mese) ma il tentativo di rapina finisce a botte: interviene il compagno, ‘scazzottata’ in strada

Roma, la strada si trasforma in un ring a due passi dalla centralissima Piazza del Popolo. ‘Scazzottata’ nelle scorse ore nella Capitale con protagonisti due uomini: l’uno, borseggiatore senza scrupoli, che ha tentato di rapinare, aggredendola, una donna incinta e ormai prossima al parto; l’altro, compagno della donna nonché neo-futuro papà, intervenuto in sua difesa per impedire al malvivente di portare a termine il suo colpo.

Botte da orbi in Via della Penna a Roma

E così la strada, siamo in Via della Penna, proprio dietro a Piazza del Popolo, è diventata teatro della colluttazione. Poco prima infatti il ladro, un cittadino algerino di 46 anni, aveva tentato di sottrarre una borsa che apparteneva ad una donna incinta del nono mese, spintonandola senza alcuno scrupolo. A quel punto ha avuto inizio una colluttazione col compagno della donna, che aveva assistito alla scena, intervenuto per difenderla.

Arrestato algerino per rapina

Sul posto, fortunatamente, sono intervenuti gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine che da un lato hanno impedito che la situazione degenerasse, dall’altro sono riusciti a bloccare il malvivente. Quest’ultimo, in sede di giudizio direttissimo, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Deve rispondere del reato di rapina e minacce di cui ora è gravemente indiziato.

Anzio, lite per l’arredamento finisce a botte: scaraventa l’ex a terra. Divieto di avvicinamento per un 49enne (ilcorrieredellacitta.com)

Gli arresti della Polizia a Roma nelle ultime ore

Nelle ultime ore sono diversi gli arresti operati da parte della Polizia di Stato. Cinque le persone fermate poiché gravemente indiziate, ognuno in relazione alle proprie responsabilità, dei reati di truffa, rapina, furto e ricettazione, tra cui il borseggiatore sopra citato. Prosegue dunque l’impegno degli agenti della Questura di Roma, che si rinnova ogni giorno attraverso le numerose attività di prevenzione e repressione dei reati, continua a produrre i suoi effetti attraverso una costante lotta ai reati predatori.

Latina, minacce e botte continue nei confronti di moglie e figli piccoli: 46enne finisce in carcere (ilcorrieredellacitta.com)