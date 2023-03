Roma, la casa della droga al Portuense: trovati 20kg tra hashish e marijuana

Una vera e propria casa della droga. E’ questa la scoperta fatta dagli investigatoti del XII Distretto Monteverde della Polizia di Stato i quali, grazie ad un’attività di indagine, sono riusciti ad arrestare un 29enne italiano ora accusato di spaccio. A casa aveva circa 20kg di sostanza stupefacente: a tradire il giovane è stato il suo stesso comportamento dopo che la Polizia lo aveva fermato per un controllo. Ma andiamo con ordine.

Arrestato per spaccio 29enne italiano al Portuense

Su di lui in effetti si erano già concentrati i sospetti dei Poliziotti. L’uomo allora, dopo una fase di osservazione e pedinamento, è stato fermato dagli agenti per un controllo ma ha avuto una reazione violenta ed esagerata. E bloccarlo non è stato facile. Ma in virtù del suo comportamento i poliziotti hanno deciso di perquisire l’appartamento del sospettato, posto in via Giuseppe Troiani, in zona Portuense. Ed è qui che è saltata fuori la droga.

Il sequestro e l’arresto

La Polizia ha recuperato in tutto circa 14 kg di hashish e 6 Kg di marijuana. Inoltre sono stati trovati nelle sue disponibilità ben 31.000 euro in contanti. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

I controlli antidroga della Polizia nelle ultime ore a Roma

L’operazione è soltanto una delle ultime portate a termine dagli Agenti della Polizia di Stato in queste ultime ore. Altre sette persone sono state infatti arrestate poiché gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati complessivamente oltre 21 kg di droga – tra cui quella individuata nella “casa della droga” al Portuense e 60.000 euro in contanti.

