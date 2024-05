Roma: la chiamata è una trappola, rapinatore con la maschera da clown entra nel Taxi

Una chiamata per una corsa che nascondeva in realtà una trappola. Momenti di terrore quelli vissuti stanotte a Roma da un tassista: sul posto infatti ad attenderlo non c’era un ‘normale’ cliente bensì coppia che lo ha rapinato. La vicenda.

Ha risposto ad una chiamata come tante altre. E, all’apparenza, una volta raggiunta la Via indicata al telefono, non c’era nulla di strano. Improvvisamente però un uomo col volto travisato con una maschera da clown ha fatto irruzione nella sua vettura e lo ha minacciato con un coltello: la chiamata per il Taxi era infatti una trappola e la cliente in strada soltanto un’esca per attirarlo in zona.

Tassista rapinato a Roma nella notte

La donna infatti aveva richiesto un Taxi in Via Vacuna quando erano passate da poco le 3.30, dunque in piena notte. Siamo a due passi dalla stazione Tiburtina: il tassista, una volta raggiunta la zona, ha trovato effettivamente la cliente ad attenderlo e l’ha fatta salire in macchina. Dopo pochi istanti però, quella che doveva essere una normale corsa, si è trasformata in un incubo: in auto è salito infatti un secondo soggetto, sbucato dal nulla tra le auto in sosta, col volto travisato con una maschera da clown brandendo un coltello da cucina.

La coppia ha quindi minacciato l’uomo intimandogli di consegnare loro quanto aveva con sé. Magro però il bottino, appena 50 euro, che i due hanno comunque afferrato prima di fuggire via a piedi nelle vie limitrofe. Il tassista, a quel punto, sebbene sotto choc, ha composto il 112 e sul posto sono arrivate rapidamente le Volanti della Polizia di Stato.

Presi i rapinatori

La coppia di criminali in fuga non ha fatto molta strada. Grazie alle tempestive ricerche predisposte dai poliziotti in poco tempo i due sono stati rintracciati e bloccati. Identificati, si tratta di due persone italiane che sono state infine arrestate per rapina aggravata in concorso. L’arma, il coltello utilizzato per minacciare il tassista, è stata sequestrata. Stamani a carico dei due sarà celebrato il processo per direttissima.