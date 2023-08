Roma, la moglie muore in casa ma lui non se ne accorge: trovata dopo 5 giorni

Con tutta probabilità lui non si rendeva conto di ciò che era successo alla moglie. Affetto da demenza senile, l’ipotesi che va per la maggiore è proprio questa. Per cinque lunghi giorni un uomo in un appartamento a Testaccio, a Roma, ha vegliato la consorte sperando che si risvegliasse da ciò che probabilmente ha scambiato per un lungo sonno. Cinque giorni, al termine dei quali l’uomo ha deciso di telefonare alle forze dell’ordine: “C’è qualcosa che non va, mia moglie non si sveglia“.

La donna sarebbe morta per cause naturali

La donna, 69 anni, è morta verosimilmente per cause naturali. Gli agenti al momento escludono qualsiasi altra ipotesi. Nell’appartamento non sono stati trovati danni, segni di colluttazione, tantomeno ce n’erano sul corpo della donna. Anche i vicini sono stati ascoltati, ma nessuno ha assistito a rumori sospetti, che potessero far pensare ad una eventuale aggressione. Il marito della 69enne è rimasto per cinque lunghi giorni a vegliare su di lei, e forse sono stati proprio i militari a dargli la conferma definitiva del decesso. Lui, non si è mai accorto della morte della donna, un po’ per la sua malattia un po’ forse perché non voleva credere alla realtà.

Un anno fa una macabra scoperta simile

Nel giugno 2022, presso il quartiere romano di san Lorenzo in via dei Volsci, una donna non ha voluto accettare la morta della madre. L’anziana, classe 1942, era morta da lungo tempo. Così i vicini, sentendo cattivo odore a causa della putrefazione del corpo, hanno allertato i carabinieri. La donna di 43 anni era affetta da gravi problemi psichiatrici, ed è per questo che non è riuscita a separarsi dal cadavere della madre. Nella casa c’erano evidenti indizi di degrado; le donne vivevano abbandonate a se stesse.