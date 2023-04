Roma, ragazzo di 21 anni trovato morto in casa

È stato trovato senza vita, in quella stanza di quell’appartamento che aveva deciso di affittare, un ragazzo di 21 anni. La tragica scoperta nella notte tra il 18 e il 19 aprile, poco dopo la mezzanotte, a Roma, in via di Conca D’Oro, nel III Municipio. A dare l’allarme i proprietari di casa: non riuscivano a mettersi in contatto con lui, ma non potevano certo immaginare che lo avrebbero ritrovato sì. Ma senza vita, nel letto.

Ragazzo trovato morto a Conca D’Oro

Sul posto nella notte sono immediatamente accorsi gli operatori del 118, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere. Ora spetterà ai Carabinieri, intervenuti insieme al medico legale, capire cosa sia successo. Da una primissima analisi non sembrerebbero essere stati trovati sul corpo segni di violenza o qualcosa che faccia pensare a una morte per overdose. Probabilmente il giovane ha avuto un malore, che gli è stato fatale. Ma nessuna pista è esclusa e gli accertamenti sul caso sono in corso.

L’autopsia

Nessuna ipotesi, quindi, è esclusa, ma ora spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Montesacro fare chiarezza. Fondamentale per capire le cause del decesso sarà l’autopsia sul corpo del 21enne. Quello che è certo, purtroppo, è che un altro giovane è morto, trovato senza vita nel suo letto.