Roma, la spedizione punitiva contro il ragazzino con la sindrome di down: “Così impari a scrivere alla mia ragazza”

Rischiano il processo i ragazzini accusati di aver picchiato nel maggio dello scorso anno un coetaneo affetto dalla sindrome di down di 17 anni. Le botte – rigorosamente riprese con gli smartphone – come ‘punizione’ per aver mandato dei presunti messaggi ad una ragazza con l’obiettivo di portarla via al fidanzato. Uno ‘sgarbo’ inaccettabile a cui il branco ha deciso di rispondere con la violenza.

Chi sono i componenti della baby gang

Si tratta dunque dell’ennesima vicenda che vede protagonisti, in negativo, gruppi di minori nella Capitale. In tutto in questo caso, come riporta stamani il Corriere della Sera, sono coinvolti sei soggetti, cinque ragazzi e una ragazza. Le accuse a loro carico, per la quale ora rischiano di dover comparire davanti al Giudice, sono piuttosto gravi: lesioni aggravate unite al fatto di aver agito con crudeltà.

Il pestaggio dopo l’appuntamento alla Metro B Piramide

Ma cosa sarebbe accaduto quel giorno? Ad organizzare questa sorta di spedizione punitiva il fidanzato della giovane oggetto dei presunti messaggi da parte del 17enne con disabilità: quest’ultima avrebbe dato appuntamento al ragazzino nei pressi della Metro B Piramide e lì sarebbe scattata l’aggressione. Dopodiché i giovani, che sarebbero stati protagonisti di altre risse sempre a Roma, si sono dileguati fino a far perdere le proprie tracce.