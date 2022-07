Roma, aggredito a bottigliate e rapinato da una baby gang: è caccia agli autori, si cercano testimoni

Roma. Un fatto che ha a che vedere con il fenomeno dilagante delle baby gang. Sempre più numerose, sempre più forti, proprio perché giovanissimi con i quali non si sa come comportarsi. Sono giovani sì, ma anche violenti e aggressivi: alle volte si cimentano in veri e proprio raid contro individui più grandi di loro, senza il minimo scrupolo o remora.

Aggressione della baby gang in zona Portuense

L’ultimo episodio è accaduto questa notte. Era da poco passata la mezzanotte, su via Oderisi da Gubbio, altezza Deichmann, in zona Portuense. A segnalare l’accaduto è stato un cittadino, parente della vittima, la quale si è ritrovata aggredita da una banda di ragazzini composta da individui di etnie diverse: italiani, albanesi, indiani.

Leggi anche: Roma, branco massacra di botte due ragazzini disabili per 5 euro: poi la baby gang posta il video in rete

Bottiglie di vetro in testa e rapina

Dopo averlo speronato per un po’, i baby aggressori hanno iniziato a tirargli bottiglie in testa: l’uomo è stato raggiunto dai vetri che lo hanno ferito in diversi punti. Infine, dopo la violenta aggressione, la gang lo ha rapinato di telefono e portafogli, per poi darsi alla fuga nella notte.

Pare che anche altri cittadini abbiano notato il gruppo molesto aggirarsi nella zona, soprattutto di notte, compiendo razzie e disturbando la quiete pubblica. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno cercando di seguire le piste delle testimonianze per arrivare ai responsabili.