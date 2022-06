Baby gang massacra di botte un minorenne: non li ferma neanche la presenza del padre

Baby gang in azione a Cisterna di Latina, dove un gruppo di ragazzini ha massacrato di botte un minorenne pestandogli la faccia e minacciandolo con un coltello. Il terribile fatto, che ormai sembra ripetersi sempre più spesso, ha avuto luogo domenica scorsa nei pressi di una cornetteria della città. Il padre della vittima si è recato immediatamente sul posto dopo la richiesta di aiuto del figlio, ma la sua presenza non è stata sufficiente. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti a seguito della segnalazione degli operatori del 118 intervenuta per soccorrere il 17enne. I poliziotti ora stanno effettuando tutte le verifiche del caso.

Leggi anche: Spari in strada a Roma: ferito un uomo davanti alla discoteca

Baby gang terrorizzano Cisterna di Latina

Il tema delle baby gang sta spopolando, purtroppo, portando sempre più terrore nei giovani e nei genitori dei giovani. La discussione tra il ragazzo e i tre aggressori ha avuto inizio domenica scorsa, di sera, all’esterno di una cornetteria della città. Uno degli aggressori ha, inoltre, minacciato di accoltellare la giovane vittima. Il ragazzo ha ricevuto diversi pugni sul volto a causa dei quali ha lamentato giramenti di testa e nausea. Per fortuna altri ragazzi sono riusciti a placare gli animi ponendo fine alla terribile vicenda che sarebbe potuta finire in modo molto più tragico.

«E’ questa la Cisterna che meritiamo? Non si può proprio fare niente per garantire più sicurezza di notte, soprattutto nei fine settimana? La mia è una richiesta di aiuto perché domenica è capitato a mio figlio, ma domani potrebbe capitare al figlio di chiunque altro». Queste sono le parole forti e dirette dette dal padre del ragazzo preso a pugni la scorsa notte.

Intanto sui social network la notizia è girata in tutti i gruppi cittadini provocando la rabbia e nel contempo la paura dei genitori che hanno condannato l’accaduto, chiedendo maggior controllo in centro, specialmente ora che con l’arrivo della stagione estiva ci saranno molte più persone rispetto alla media su tutto il pedonale che diventerà, come ogni estate, il cuore della città.