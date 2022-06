Controlli a tappeto a Centocelle e Quarticciolo: fermato 22enne, girava armato di coltello

Controlli serrati tra Quarticciolo e Centocelle, dove i carabinieri hanno trovato un 22enne che girava indisturbato con un coltello a serramanico. Ad individuare il giovane, durante una serie di controlli avvenuti nella giornata di ieri, sono stati i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina. Oltre al giovane però, le forze dell’ordine hanno trovato sei ragazzi in possesso di droga.

Per Roma con coltelli e droga: l’intervento dei Carabinieri

I controlli da parte dei Carabinieri hanno avuto inizio durante il primo pomeriggio della giornata di ieri ed erano focalizzati sulla prevenzione e la repressione dei reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone tra Quarticciolo e Centocelle.

Il 22enne romano è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico la cui lama era di 7 cm. Il giovane è stato denunciato a piede libero. Inoltre, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Roma 6 ragazzi trovati in possesso di alcune dosi di hashish. In totale, sono stati sequestrati 14 g di droga. Sempre nella giornata di ieri e sempre nel corso delle attività, i Carabinieri hanno provveduto all’identificazione di 147 persone e alla verifica di 75 veicoli.