Roma, violenta rissa tra georgiani e ucraini: in ospedale due giovani

Le idee hanno un peso e la violenta rissa accaduta oggi nella Capitale ne è l’esempio lampante. Siamo in via di Casal Boccone, zona Talenti, qui due gruppi si sono resi partecipi di una maxi rissa.

Alla base dell’animato diverbio, che ha visto coinvolti un gruppo di georgiani e armeni filorussi da un lato e dall’altro alcuni ucraini, pare ci siano visioni differenti del conflitto che ormai da oltre 100 giorni sta imperversando alle porte dell’Europa.

Violenta rissa tra ‘fazioni’: cosa è successo

Una vera e propria rissa, peraltro molto violenta, quella che si è scatenata tra queste due ‘fazioni’. I fatti sono avvenuti sotto uno stabile sito in via Casal Boccone. Qui alcuni uomini hanno aggredito due giovani ucraini di 28 e 30 anni.

Nel marasma generale quest’ultimi sono riusciti a scappare chiedendo aiuto all’interno di un locale delle immediate vicinanze. I giovani, che parlavano poco italiano, hanno riferito di essere stati aggrediti da 4 uomini a loro sconosciuti.

Le condizioni dei giovani ucraini

I due ragazzi sono rimasti feriti ma poteva andargli decisamente peggio. Entrambi sono stati trasportati all’Umberto I, il 30enne in codice rosso mentre il 28enne in codice giallo. Il primo ha riportato la rottura del setto nasale mentre il secondo una ferita alla testa. I ragazzi, fortunatamente, non sono in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e le ambulanze. Per quanto riguarda gli aggressori, il branco si è dileguato e al momento sono poche le testimonianze che si è riusciti a raccogliere. Indagini in corso da parte della Polizia per fare chiarezza sui contorni dell’accaduto.