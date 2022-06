Roma, sempre più ‘nonnini’ presi di mira: la Polizia incontra gli anziani al Quarticciolo

Purtroppo, le truffe agli anziani sono sempre più frequenti. La prassi si basa su una delle cattiverie più brutte, quella di approfittarsi della bontà dei più ‘deboli’. I più colpiti sono i ‘nonnini’, loro che per la famiglia farebbero di tutto. Vengono chiamati al telefono con le scuse più assurde, ma la truffa è talmente fatta bene che non ci vuole niente per crederci.

L’incontro con la polizia

Proprio per questo motivo, nel pomeriggio di ieri, il Dirigente e il personale del V Distretto “Prenestino” hanno hanno voluto incontrare gli anziani al Quarticciolo per spiegargli cosa sta succedendo, come difendersi e quali sono le tecniche più utilizzate dai truffatori per raggirare le vittime. L’incontro è stato ‘magico’. Settanta anziani hanno ascoltato le parole degli agenti, entusiasti.

In un mondo in cui la debolezza è vista come possibilità di ottenere qualcosa, l’informazione è la cosa più importante. I poliziotti hanno anche distribuito opuscoli della Questura di Roma con tutti i consigli e le linee guida da seguire per evitare spiacevoli truffe.

Le truffe agli anziani

La prassi è sempre la stessa. I truffatori capiscono le abitudini degli anziani e le usano a loro favore. Si informano del nome del nipotino o dei familiari così da far sembrare tutto reale. “Signora la chiamo per conto di suo nipote Paolo, sta molto male avrebbe bisogno si..” e dicono una cifra. Con tanto di dettagli su ciò che è successo e informazioni che abbindolano le vittime.

Se ne contano ogni giorno sempre di più. E il senso di colpa dei poveri ‘nonnini’ di non essersene accorti è sempre più presente. Per non parlare del panico che queste chiamate possono causare. Purtroppo a volte, questo è un mondo per pochi.