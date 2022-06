Ostia, botte da orbi e niente licenza: chiuso il Kursaal

Alla fine è arrivata la polizia, a mettere fine a liti e risse. Con un provvedimento del Questore di Roma, è stata decretata la cessazione immediata della attività abusiva del “Kursaal”, sul Lungomare Lutazio Catulo, a Ostia. Ad essere chiusa la discoteca, mentre resta aperto lo stabilimento balneare.

La decisione è stata presa dopo due gravi episodi, successi a distanza di soli 10 giorni l’uno dall’altro.

La maxi rissa

Il primo, era successo il 2 giugno. Gli agenti del X Distretto Lido di Roma erano intervenuti in prossimità del locale. I poliziotti erano stati allertati da una segnalazione, che parlava di alcuni giovani che si stavano picchiando. Arrivati sul posto, gli agenti avevano provveduto alla loro identificazione e alla denuncia di nove persone coinvolte, di cui tre con precedenti di Polizia. Quattro di questi invece erano dovuti ricorrere a cure mediche presso l’Ospedale G.B. Grassi.

La lite nata all’interno del locale

Due dei soggetti coinvolti, avevano riferito che la lite era scaturita all’interno del locale dove si stava svolgendo attività di discoteca, pur essendo il locale privo della prevista licenza di attività danzante e di Pubblico Spettacolo.

Bottigliate e lancio di sedia

Nel secondo episodio invece, avvenuto il 12 giugno successivo, all’interno del locale due soggetti, un uomo ed una donna, il primo con precedenti di Polizia, erano stati colpiti al volto da una bottiglia e da una sedia e, a seguito di ciò, avevano riportato gravi ferite guaribili in 40 e 30 giorni di prognosi.

Per entrambi gli episodi, il personale preposto all’accoglienza, non aveva provveduto a chiamare il 112 NUE per segnalare l’accaduto e, l’impianto di videosorveglianza, utile per le successive indagini, risultava ancora non funzionante malgrado ne fosse stata sollecitata la riparazione in occasione dell’intervento del 2 giugno.