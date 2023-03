Roma, ladri acrobati in azione: ondata di furti negli appartamenti del quartiere Trieste Salario

Roma. L’ultima trovata dei ladri per mettere a segno i furti all’interno degli appartamenti consiste nell’arrampicarsi sulle impalcature delle facciate dei palazzi da ristrutturare con il bonus 110%. Diversi i furti messi a segno nella Capitale dai ‘ladri acrobati’ che utilizzano proprio questa tecnica. In merito, sono numerose le segnalazioni presenti nei gruppi Facebook del quartiere Trieste Salario, ed aventi tutte come comun denominatore il reiterarsi dei colpi all’interno degli appartamenti.

Roma, boom di furti negli appartamenti tra Villa Bonelli e Monteverde: l’allarme dei residenti

Le testimonianze dei furti in appartamento nel quartiere Trieste-Salario

Una situazione che desta una certa, comprensibile apprensione da parte dei residenti. Basti pensare che solamente nel mese di gennaio si sono contati sette furti: ‘Attenzione. Due furti in appartamenti zona Villa Chigi. Con frullino hanno tagliato inferriate e casseforti’, scrive un utente al quale ne fa seguito un altro: ‘In via Mascagni un gruppo si è arrampicato fino al terzo piano riuscendo a svaligiare l’appartamento’.

Come anticipato, i ladri acrobati per mettere a segno il colpo utilizzano le impalcature presenti sulla facciate dei palazzi. Impalcature che servono per la ristrutturazione degli edifici con il superbonus 110%. Un vero e proprio incubo per i residenti del quartiere che pur di mettere la parola fine alla situazione hanno installato allarmi perimetrali ma non solo: rivestono i tubi di gas con delle protezioni anti salita ed ancora, comprano dei cani da guardia.

Boom di furti anche tra Villa Bonelli e Monteverde

Tuttavia, i topi di appartamento sono stati avvistati pressoché ovunque nella Capitale: dai Parioli a Piazza Bologna, passando da Collina Fleming alla zona del Tiburtino, tanto che, alla fine del mese di gennaio, la procura ha lanciato l’allarme segnalando proprio l’aumento di questa tipologia di reato. Sempre restando in tema di furti all’interno degli appartamenti, solo oggi avevano segnalato come anche il quadrante Sud ovest di Roma – area di Villa Bonelli – e le zone limitrofe di Portuense e Monteverde siano purtroppo caratterizzate da un numero sempre più crescente di furti in appartamento. Anche in questo caso, purtroppo, le segnalazioni dei residenti ed il conseguente tam tam sui social non si sono fatti attendere, a testimonianza della capillarità del fenomeno pocanzi descritto.