Roma, ladri d’auto in azione: sgominata banda, 2 arresti e 12 denunce

Erano specializzati nei furti di Fiat Panda e di Fiat 500. Rubavano le auto a Roma e Latina e poi le ripulivano nelle province di Napoli e Salerno. A seguito del blitz effettuato dalla Polizia Stradale sono state arrestate 2 persone e altre 12 sono state denunciate. Su tutti pendono le accuse di ricettazione e riciclaggio. Recuperata, inoltre, dagli agenti tutta la refurtiva. Si tratta di 14 auto che erano pronte per essere riciclate.

Aumentano i furti d’auto in Italia: quali sono le Regioni più colpite

Il giro di affari della banda di ladri d’auto

Le auto, poi destinate alla ricettazione e al riciclaggio, venivano derubate a Roma e a Latina. Grazie ad un’ampia indagine alla quale hanno collaborato diversi distretti del Lazio e della Campania ha permesso di far luce su tutta una serie di furti d’auto su commissione, avvenuti tra Latina e Roma. Le indagini hanno evidenziato che le stesse auto venivano poi avviate alla ricettazione e al riciclaggio tra le province di Napoli e Salerno. La banda, grazie ad attrezzi tecnologicamente avanzati, agiva anche in pieno giorno senza dare nell’occhio riuscendo a aprire la vettura, mettere in moto e scappare. Il sistema era ben collaudato ed ha permesso alla banda di mettere a segno i furti fino a quando gli investigatori non hanno portato a galla il giro del loro malaffare.

Le vetture e le indagini

Le vetture rubate sono state recuperate dagli agenti presso carrozzerie, officine e autosaloni dove erano pronte per essere ricettate e riciclate. In corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori e non è, pertanto, da escludere che l’inchiesta possa allargarsi ancora. Tra i sospetti anche la possibilità che nel giro di furti possano essere coinvolte anche altre persone. Per questo, nel mirino dei controlli sono finite anche altri autosaloni e carrozzerie. Eseguite lunedì mattina, dalla polizia con la collaborazione della squadra di polizia giudiziaria del compartimento di polizia stradale del Lazio e di Roma e della sezione di polizia giudiziaria della procura di Latina, due ordinanze di applicazione di misure cautelari.