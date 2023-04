Roma, lavori in via dei Castani e Centocelle resta senza tram: cosa cambia e fino a quando

Per lavori di manutenzione stradale, Centocelle torna nuovamente senza tram. Il mezzo di trasporto romano, infatti, era già stato stravolto o interrotto nel suo percorso nei mesi scorsi. Come ci informa ATAC, i lavori bloccheranno il servizio tram per i cantieri stradali che prenderanno piede a via dei Castani. Un disagio che, secondo le stime, potrebbe toccare centinaia di lavoratori che si spostano su rotaia all’interno del quartiere.

Centocelle senza tram per i lavori a via dei Castani

A essere interessate dai lavori di manutenzione stradale, saranno le linee “5”, “14” e “19”. I percorsi di tali linee, almeno sentendo l’ATAC, subiranno delle modifiche o addirittura vedranno un temporaneo stop fino alla fine dei cantieri stradali. I disagi per i cittadini si presenteranno in due periodi distinti: fino al 28 aprile e poi tra dal 2 a venerdì 5 maggio 2023. Un’iniziativa che, almeno a parere ragionevole dei pendolari locali, stravolgerà totalmente la mobilità pubblica in questo quartiere di Roma. Come annunciato dal Comune di Roma Capitale, i cantieri stradali avranno l’obiettivo di rinnovare il manto stradale su via dei Castani.

Come cambia il percorso tram per i lavori di manutenzione stradale?

Come annunciato da ATAC, le linee “5” e “14” vedranno un percorso tranviario unificato. Si creerà quindi la temporanea linea “514”, che collegherà viale Palmiro Togliatti alla stazione Termini. Per quello che riguarda invece la linea “19”, i cittadini potranno viaggiare su tram tra piazza Risorgimento a Largo Preneste. Da Largo Preneste, poi, a piazza dei Gerani, il collegamento sarà possibile solamente con il bus navetta – creato proprio per l’occasione – della linea “5-19”. Insomma, nel quadrante di Centocelle si rischiano notevoli disagi per questa situazione, specialmente calcolando gli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta: la mattina presto per recarsi sul posto di lavoro e il tardo pomeriggio di ritorno presso le proprie case. Sarà quindi da stringere i denti per i prossimi giorni.