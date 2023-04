Roma, lavori per riparare le buche: ecco dove, su quali strade e quando

L’annoso problema delle buche che affigge la Capitale potrebbe presto conoscere una tanto attesa e desiderata soluzione. Infatti, entro l’inizio del Giubileo del 2025 il fine è quello di ripavimentare il manto stradale dissestato, sistemare i sottovia – dove sono presenti i cavi e i tubi delle utenze – nonché rifare, dove serve, i marciapiedi e gli impianti su consolari e arterie a scorrimento veloce per quasi 440 chilometri tra Roma e provincia.

Quando iniziano i cantieri per la riparazione delle buche di Roma

I primi cantieri saranno aperti a fine giugno sulla Braccianese e sulla Portuense ma poi, come già detto entro l’inizio dell’Anno Santo, i lavori si estenderanno per la bellezza di oltre 400 chilometri tra Roma e provincia. Arrivato giovedì scorso il lascia passare in Campidoglio allo schema di convenzione tra Comune, Città metropolitana e Anas per la manutenzione straordinaria della viabilità principale. Il valore dell’operazione ammonta a 200 milioni di euro e riguarderà anche l’allargamento del Ponte dell’Industria nonché la nuova illuminazione sugli svincoli più pericolosi del Grande Raccordo Anulare.

Gli orari

Finanziato in occasione del Giubileo, il pacchetto vede Anas come stazione appaltante per la redazione, approvazione e realizzazione dei progetti e dei lavori. Va detto, inoltre, che quest’ultimi si terranno prevalentemente nelle ore notturne – tra le 21 e le 6 – e l’obiettivo è quello di rifare almeno 500 metri di asfalto al giorno. Si inizierà dai 22, 5 chilometri della Braccianese e i 15 della Portuense, per passare poi al quadrante Est della città che, tra le priorità, vede la Nomentana e, più a sud, la Laurentina.

Le strade

Il cronoprogramma dei lavori sarà completato nei prossimi giorni e vedrà l’alternarsi dei cantieri nelle varie zone cittadine, così da non ingolfare aree che saranno interessate anche da altri lavori sempre in occasione dell’Anno Santo. Per quanto riguarda le strade interessate, nel quadrante nord, dopo il rifacimento della Braccianese, si opererà lungo la seguente direttrice sistemando illuminazione, asfalto e marciapiedi di: via della statale di Cesano, viale di Baccanello, via Prima Porta fino a Sacrofano, via Tiberina, la Cassia e la Sacrafanese. Poi i lavori proseguiranno in via della Camilluccia, via di Boccea, via Santa Maria Galeria e via Trionfale. Sul lato del Nord Est, invece, lavori attesi in via del Divino Amore, a via Nomentana, a via Casal Boccone e sulla Salaria. Verso ovest interessate le trafficate arteria di via della Storta, via Leone XIII e via dei Colli Portunensi fino alla Pisana. Andando verso SudEst cantieri in: via Ostiense, via Portuense, via del Mare, via delle Capannelle, via Appia Nuova, a Pratica di MAre e sulla Tuscolana per poi scendere verso i Castelli ed Anzio.

Immagine di repertorio