Roma, lavori sulla tratta ferroviaria: interrotta la linea per Formia e per Nettuno

Ferrovie dello Stato ha annunciato disagi per chi deve viaggiare in treno nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Sono in corso, infatti, lavori a causa dei quali sono previste modifiche nella circolazione ferroviaria per chi dalla Capitale è diretto a Napoli o a Nettuno.

A causa di interventi che interessano la stazione di Torricola le due linee ferroviarie saranno interrotte a partire dalle 22 di oggi, sabato 24 febbraio e fino alle 6 di domattina, domenica 25 febbraio. Per non creare disagi ai viaggiatori, però sono stati previsti autobus sostitutivi.

Previsti autobus sostitutivi per andare incontro alle esigenze dei viaggiatori

Sulla linea Roma-Formia, infatti sono stati previsti bus con e senza fermate intermedie che raggiungeranno le stazioni di Latina e di Formia; mentre per sopperire alle difficoltà dei viaggiatori della tratta Roma-Nettuno sono previsti bus sostitutivi che effettueranno tutte le fermate.

Disagi anche per i treni a lunga percorrenza

Ma la stazione interessata dai lavori è uno scalo di transito anche per altri convogli, tra i quali quelli a lunga percorrenza. Per questo motivo Ferrovie dello Stato ha previsto modifiche del tragitto o anche cancellazioni di Intercity, come ad esempio il Reggio Calabria – Roma Termini e il Salerno-Torino.

Annunciati anche ritardi e una limitazione dei posti a disposizione dell’utenza

L’azienda rende noto ai viaggiatori che proprio a causa della riprogrammazione di orari e percorsi potrebbero registrarsi dei ritardi nei tempi di percorrenza oltre ad annunciare che i posti a disposizione dell’utenza sono ridotti rispetto al solito. Si tratta comunque di cambiamenti che verranno chiariti anche da personale di Trenitalia che sarà presente a Termini per aiutare i viaggiatori, fornendo informazioni utili sui viaggi e sui mezzi sostitutivi da prendere per raggiungere le destinazioni previste.