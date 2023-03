Roma, lavori sull’Ardeatina: ecco fino a quando, a che ora e dove. Ci sarà un restyling di un ampio tratto della via Ardeatina, come fatto sapere in queste ore dal Comune di Roma ai motorizzati soliti viaggiare su questa arteria urbana. Per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza, è stata messa in atto una provvisoria disciplina del traffico che passa per quella zona. Sentendo le fonti comunali, i lavori dovrebbero protrarsi per diversi mesi.

I lavori su via Ardeatina, a Roma

Sicuramente provocheranno diversi disagi questi lavori. Si pensi infatti ai numerosi automobilisti e autobus, che ogni giorno attraversano questa arteria urbanistica, che vede già presenti dei problemi come le numerose congestioni del traffico veicolare. Secondo il cronoprogramma dei lavori, la manutenzione di questo tratto stradale durerà fino al 10 giugno 2023. Tali lavori di restyling, prenderanno piede nei tratti tra il km 14 e il km 27 (dalla zona del Divino Amore fino alla zona di Porta Medaglia).

I lavori interesseranno tratti saltuari, imponendo in quei cantieri il “senso unico alternato” con largo anticipo, così da provare a ridurre i disagi dei pendolari della tratta stradale. Il cantiere sarà gestito da Anas, in convenzione con la Città Metropolitana di Roma. I lavori prevederanno: la mattina un’approfondita pulizia della strada, mentre nelle ore serali avverrà il rifacimento del manto stradale. Tutto ciò, come ben plausibile, comporterà ulteriori rallentamenti sulla tratta stradale.

Per consentire il corretto svolgimento dei lavori, avverranno pure deviazioni per le linee bus dello 048 e lo 074 ATAC. Come sappiamo, la zona dell’Ardeatino non è l’unica che sta vedendo importanti lavori stradali nella città di Roma. In numerosi quartieri, anche del X e XI Municipio, sono iniziati dei cantieri stradali per garantire la sicurezza d’importanti arterie urbanistiche capitoline. Lavori che, secondo le logiche dell’Amministrazione del sindaco Gualtieri, guardano all’obiettivo del Giubileo del 2025.