Terribile incidente in via Ardeatina, scontro auto-moto: gravissimo 37enne

Ancora incidenti a Roma e ancora sangue sulla strade. Ieri sera, intorno alle 20, in via Ardeatina, un centauro è rimasto gravemente ferito dopo l’impatto violento con un’auto: disperata la corsa in ospedale, dove ora i medici stanno tentando il possibile per salvagli la vita.

La dinamica dell’incidente in via Ardeatina

A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un’auto, una Fiat Panda, e una Moto Honda. Il sinistro è avvenuto all’altezza del distributore Q8: è qui che c’è stato l’impatto violento, dove il conducente del mezzo a due ruote, purtroppo, ha avuto la peggio. Pare, infatti, che il centauro sia finito sotto l’auto, rimasto incastrato.

Come sta la vittima

Il centauro, un uomo italiano di 37 anni, è rimasto gravemente ferito. Ed è stato trasportato in codice rosso, al Sant’Eugenio, in ospedale, dove ora i medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita. Spetterà agli agenti della Polizia Locale del VIII Tintoretto fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

Il mortale a Fonte Nuova

Serata nera ieri a Roma, ma anche in provincia. Nel comune di Fonte Nuova, in via Palombarese, un uomo romeno di 50 anni, senza fissa dimora, è stato investito e ucciso da un’auto, una Citroen condotta da un 76enne. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione: è morto sul colpo. In questo caso spetterà ai Carabinieri di Mentana, intervenuti sul posto, chiarire la dinamica. E ricostruire quello che è successo.