Roma, l’ennesimo bagno in una fontana: giovane “si lava” a Piazza Navona (FOTO e VIDEO)

Roma. Ci risiamo, tornano gli sfregi ai beni pubblici. Un ragazzo si è fatto il bagno, immergendosi nella fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona. Scommessa tra amici, atto goliardico? Ignote le motivazioni del gesto, che comunque resta ingiustificabile. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi divertiti degli amici che hanno filmato la scena con il telefonino. Nemmeno a dirlo il video è diventato subito virale.

“È pazzo, lo devono rintanare” questa la frase di sottofondo pronunciata da una voce femminile che è possibile scorgere nel video che è finito sull’iconica pagina Instagram Welcome to Favelas. Le riprese durano pochi minuti e mostrano il ragazzo in mutande che si appresta ad entrare nella Fontana dei Quattro Fiumi. Una volta dentro — proprio come se fosse nel bagno di casa — inizia a lavarsi, il tutto sotto gli occhi divertititi e al tempo stesso stupiti degli amici che hanno ripreso la scena con il telefonino.

Non è la prima volta che, purtroppo, si verificano degli episodi del genere. Il copione appare sempre lo stesso e denota sia poco rispetto per il bene pubblico sia una certa noncuranza verso il patrimonio culturale ed artistico della città. Ecco il link al video che è diventato subito virale.