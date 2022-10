Roma-Lido: a novembre entrerà in servizio il primo treno revisionato, ecco quando

Roma-Lido. Cambiamenti in vista – in meglio si spera – per la rinomata tratta Roma-Lido a partire dal prossimo mese di novembre: dal giorno 7 entrerà in servizio il primo treno completamente revisionato e, inoltre, sulla linea Roma-Viterbo, accogliendo le richieste dei pendolari, dal 2 novembre sarà presente in banchina anche il personale Cotral. Ma non è tutto, perché pare che le sigle sindacali abbiano raggiunto anche un’intesa sui turni di lavoro dei macchinisti delle ferrovie Roma-Viterbo e Roma-Lido. Insomma, le prospettive per un cambiamento in meglio ci sono, e gli accordi pure.

L’accordo tra le sigle sindacali

Di fatto, la gestione dei turni dei macchinisti è alla base della sconfinata serie di disservizi e malumori che si sono susseguiti da metà settembre a oggi. Ma l’intesa, forse, è stata raggiunta con tutte le sigle sindacali (Cisl, Cigl, Uil, Ugl, Orsa, Usb, Fast, Faisa Confail). L’obiettivo per l’avviamento di una tavolo di discussione sarebbe quello di adottare un nuovo modello di organizzazione del lavoro che possa contribuire a stimolare un profondo cambiamento, e quindi, alla fine, erogare un servizio pubblico di qualità.

Cambiamenti in vista

L’intesa raggiunta prevede, in sintesi, il riordino industriale degli accordi in essere, come ad esempio il tempo di guida di ogni singolo macchinista per citarne uno, e una maggiore flessibilità del personale a coprire turni/corse che potrebbero rimanere scoperti per malattia o altro. Ovviamente c’è anche la questione salario, che rimarrà invariato, con previsione di indennità per la richiesta di maggiore flessibilità. Infine, importantissimo, l’avvio di un percorso di formazione continua per i lavoratori impiegati.