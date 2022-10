Malore a bordo di un treno della Roma-Lido: servizio sospeso

Non c’è pace sulla tratta della Roma-Lido, ora Metromare. Cambiano il nome, la gestione della linea, ma la situazione è la stessa: tra treni sospesi, ritardi, personale che scarseggia e pendolari infuriati, gli stessi che ogni giorno sanno di dover fare i conti con non pochi disagi. In una tratta che per loro è un incubo.

Servizio sospeso a Magliana

Questa mattina, intorno alle 8, un passeggero a bordo di un vagone della Roma-Lido si è sentito male e, quindi, il servizio è stato sospeso per consentire l’intervento del personale sanitario. Attualmente, come fa sapere Astral, il servizio è temporaneamente sospeso a Magliana in direzione Porta San Paolo, ma si registrano notevoli ritardi. Ecco, infatti, la situazione attuale:

da Porta San Paolo

6.00 +20′

06.45+12′

07.07+21′

07.18+25′

da Colombo

6.00 +3′

6.22 +5′

06.33+20′

6.45 +15′

07.07+13′

07.30+15′

07.52+18′

08.03+20′

La rabbia dei pendolari

Con un tam tam sui social i pendolari continuano a manifestare tutta la loro rabbia. “È una situazione da terzo mondo” – tuona Aida, seguita da Luana che non ha dubbi: “Strapieno, la gente si sente male, ogni giorno ce n’è una”. Chi, infatti, la mattina sa di dover salire a bordo, deve mettere in conto che i ritardi possono esserci. In una strana quotidianità, che di normale non ha nulla. Viaggiare è un incubo e i pendolari, purtroppo, lo sanno bene.

(Foto di repertorio)