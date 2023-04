Roma-Lido introvabile su Google Maps: niente percorso per arrivare a Ostia

La linea Roma-Lido, adesso Metromare, è ahimè nota per i numerosi ritardi che praticamente ogni giorno funestano il percorso, tanto da rendere i quotidiani viaggi dei pendolari – che ogni giorno la usano per recarsi a scuola o a lavoro – una vera e propria odissea. Ora, davanti al tragitto dalla stazione di Piramide a quella di Acilia, il servizio di Google Maps non trova e di conseguenza, non suggerisce la ferrovia, dando agli utenti invece l’opzione di prendere l’autobus. “Ci sono talmente tanti ritardi e soppressioni che persino Google preferisce togliere il trenino tra le preferenze”, questo il commento sì sarcastico ma anche amaro di alcuni pendolari.

Metromare, trasferimento di due treni dalla Metro A alla Roma Lido: il Campidoglio dice no

L’introvabile tragitto su Google Maps

Ora, da Piramide ad Acilia Maps suggerisce di prendere la metropolitana fino al capolinea di Laurentina. Da lì indica l’autobus 070, sono 11 le fermate da fare e poi, ancora 5 minuti a piedi per arrivare alla fermata Eschilo/Acilii e prendere lo 016, che in 23 fermate- per circa una ventina di muniti per percorso – conduce alla fermata di Acilia. Complessivamente, al netto degli imprevisti e delle coincidenze, il viaggio dura almeno un’ora e 24 minuti. Invece, l’itinerario proposto da Google Maps per arrivare a Ostia Antica passa per Fiumicino. In questo caso Maps indica di prendere il regionale che porta all’aeroporto, fermarsi allo scalo, fare 9 minuti a piedi, raggiungere il terminal 1 ed ancora, pendere il bus Cotral per 11 fermate arrivando in via delle Baleniere. Da qui è poi necessario prendere un altro Cotral per arrivare poi, finalmente, a destinazione. Complessivamente tale viaggio, secondo Google, dura una quarantina di minuti.

I disservizi

Insomma, sono evidenti le difficoltà per i pendolari che quotidianamente devono fare i conti con i disservizi che si verificano sulla linea Roma Lido, inconvenienti che rischiano di allungare i tempi di percorrenza con conseguenti ritardi a scuola e a lavoro. Ma non solo i pendolari. Per quel che riguarda il percorso che porta alla meravigliosa Ostia Antica, la situazione è certamente difficile anche per i turisti i quali approfittando di queste giornate dal sapore primaverile vorrebbero visitare i resti, gli scavi dell’antica città.