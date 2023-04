Roma. Lite tra ragazzi nella notte, danneggiata la porta di un autobus: caccia ai vandali

Roma. Ancora un autobus danneggiato. Tali episodi non sono purtroppo un caso isolato e l’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato ieri notte a seguito di una lite tra ragazzi, probabilmente minorenni. A far scattare l’allarme l’autista del mezzo. Attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri al fine di risalire ai responsabili dell’accaduto.

Roma, nuova sassaiola contro gli autobus: sospettata una baby gang

L’autobus danneggiato nella notte da alcuni ragazzi a seguito di una lite

I fatti sono avvenuti ieri sera poco prima della mezzanotte quando, grazie ad una segnalazione, i Carabinieri della Stazione Roma Talenti sono intervenuti in via Jacopo della Quercia per il danneggiamento di un autobus della linea di trasporto pubblico n. 447. Tutto ha avuto inizio da una lite tra ragazzi i quali hanno pensato bene di scatenare le proprie ire sul mezzo, danneggiandolo. Giunti sul posto i militari, l’autista dell’autobus ha infatti riferito loro che poco prima alcuni giovani, probabilmente minori, a seguito di una lite nata tra alcuni di questi, avevano danneggiato la parte in vetro della porta centrale e subito dopo erano fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce.

La fuga e le indagini

Dalla lite tra ragazzi al danneggiamento del mezzo il passo è stato purtroppo breve ed il risultato è che l’autobus non ha potuto prestare regolare servizio con tutti i disservizi che ne derivano. Non è la prima volta che un bene di pubblica utilità finisce nel mirino dei vandali subendo danneggiamenti le cui conseguenze si ripercuotono sui servizi cittadini e, nella fattispecie, sulla mobilità. Tuttavia, a seguito dei fatti, sono scattati subito gli accertamenti da parte di militari. Dopo quanto accaduto, i responsabili sono scappati a piedi facendo, per il momento, perdere le proprie tracce. Ascoltato l’autista dell’autobus, i carabinieri si sono messi subito al lavoro per risalire all’identità dei responsabili. Preziose a tal fine si riveleranno le telecamere di sorveglianza presenti sul mezzo.