Roma, nuova sassaiola contro gli autobus: sospettata una baby gang

Roma, nuova sassaiola contro gli autobus: sospettati un gruppo di minorenni. Nuovamente i mezzi pubblici della Città Eterna presi d’assalto dai vandali, che hanno messo a segno una sassaiola contro un bus che attraversava il quartiere di Castelverde, nel quadrante Est capitolino. Secondo le testimonianze dell’autista, a lanciare i sassi sarebbero stati dei minorenni, che tramite il lancio di questi ciottoli avrebbero rotto un vetro del veicolo.

La nuova sassaiola contro un autobus di Roma

Stava passando per via Massa San Giuliano, nel quartiere di Castelverde, quando a bordo dello 055 Roma TPL si è sentito un rumore di vetri andati in frantumi. Un sasso, secondo le testimonianze, avrebbe ridotto in mille pezzi un vetro laterale, evitando solo fortunatamente di fare vittime. L’autista che era al volante del mezzo, con la coda dell’occhio forse riesce a individuare i vandali protagonisti del gesto e del conseguente danno.

Si tratta di un gruppetto di minorenni, che forse per divertimento hanno messo in piedi quella che sembra una bravata a tutti gli effetti. Sentito dagli inquirenti, lo stesso guidatore ha saputo indicarli, con le Forze dell’Ordine che hanno posto l’attenzione soprattutto su uno di loro. Il maggior sospettato sarebbe un bambino di 12 anni, che forse incosciente del proprio gesto e la sua pericolosità, avrebbe scagliato il masso contro il vetro dell’autobus.

Tutto sarà da accertare con le indagini che avvengono di consuetudine, ma intanto il bambino verrà interrogato dalla Procura Minorile. Nonostante la giovanissima età, si è preso la responsabilità di un grande atto vandalico che poteva costare la vita a qualcuno. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito. Ma se invece il vetro fosse finito addosso a una persona seduta lì accanto? Se una scheggia fosse entrata nell’occhio di un utente? Se il masso avesse presso sulla testa il guidatore? Azioni cui il giovane, ci auguriamo, penserà più spesso nell’immediato futuro.