Roma-Lido, sassi contro un treno in transito: circolazione in tilt

Ancora ritardi sulla Roma-Lido ma questa volta i guasti ai treni non c’entrano. La causa del disservizio è da ricercare nell’opera di alcuni vandali che nel pomeriggio di ieri, mercoledì primo febbraio, hanno lanciato degli oggetti – con tutta probabilità sassi – contro un treno in transito tra le stazioni di Lido Nord e Lido Centro infrangendone il vetro.

Vandalizzato un treno della Roma-Lido

Non potendo continuare la corsa in quelle condizioni, la vettura è tornata in rimessa per le riparazioni. Com’è possibile immaginare, la mancanza del convoglio questa mattina non è stata priva di conseguenze ed i pendolari sono stati costretti, ancora una volta, a fare i conti con rallentamenti, ritardi sulla linea ed anche cancellazioni delle corse. Tre i treni in circolazione per i pendolari che arrivano da Ostia e che usano ogni giorno i mezzi pubblici per andare a scuola o a lavoro. La situazione della MetroMare, ex Roma-Lido, è già di per se precaria- solo ieri l’ennesimo disservizio sulla linea – e l’episodio di vandalismo descritto si inserisce dunque in un quadro già instabile.

La comunicazione di Cotral e la rabbia dei pendolari

‘Il servizio sarà rallentato a causa di guasti meccanici e di un atto vandalico a un treno. Saranno attivi bus navetta integrativi su tutta la linea’. Questa la comunicazione arrivata stamattina dalla Cotral, azienda che ha preso in gestione la linea da Atac la quale ha poi assicurato che i tecnici sono già a lavoro. Tuttavia, le denunce dei pendolari per una simile situazione non tardano ad arrivare. In particolare, come rende noto il comitato pendolari della Roma-Lido è la situazione è tutt’altro che rosea: ‘Le frequenze sono di trenta minuti. E le navette che sono da 55/56 posti, sostituiscono al massimo 1/2 vagoni di un treno’.