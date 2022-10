Roma, locale sporco e frequentato da pregiudicati: chiuso dai carabinieri

Sospesa la licenza al titolare di un minimarket in via Vibio Mariano. Sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone a notificare il provvedimento di sospensione della licenza dell’esercizio emesso dalla Questura di Roma ai sensi dell’ex Art. 100 del T.U.L.P.S.

Ad aver indotto l’emissione del provvedimento di sospensione le frequentazioni registrate all’interno dell’esercizio commerciale.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine

Sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone insieme agli agenti della Polizia di Roma Capitale della Cassia a rilevare reiterate violazioni .

Le forze dell’ordine hanno constatato, in più occasioni, l’assidua frequentazione dell’esercizio da parte di soggetti pregiudicati, la ripetuta presenza di assembramenti in violazione della normativa di prevenzione del contagio da Covid-19, il mancato rispetto delle norme sull’igiene e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, le riproduzioni sonore a porte aperte, l’assenza di strumentazione per la misurazione del tasso alcolemico e della S.C.I.A.

Insomma varie irregolarità che hanno spinto il Questore di Roma a firmare il dispositivo per la sospensione dell’attività del minimarket che resterà chiuso per 5 giorni.