San Lorenzo, alcol venduto (ripetutamente) fuori orario: chiusi tre locali

Vendevano alcol da asporto in orari non consentiti. Per tre locali situati nel quartiere San Lorenzo è arrivato il provvedimento di chiusura amministrativa, con sospensione della licenza per 15 giorni. I tre esercizi erano già stati più volte sanzionati dal Commissariato locale fino a ieri quando, nella tarda notte i poliziotti hanno dato esecuzione al provvedimento.

Sono stati gli agenti del Commissariato San Lorenzo, insieme a quelli della Volante e del Commissariato Esquilino e i Carabinieri, a svolgere il servizio di controllo che ha portato non solo alla chiusura dei tre locali, ma anche alla identificazione di 115 persone tra cui 10 stranieri.

I 3 locali erano stati già multati più volte

In diverse occasioni i tre esercizi commerciali sono stati sanzionati, non in ultimo, qualche giorno fa, sono stati multati ciascuno per 350 euro, in quando, ancora una volta, sono stati sorpresi a somministrare bevande alcoliche da asporto in orario non consentito.

E’ stata così richiesta la sospensione al Presidente del Municipio che, dopo una attenta istruttoria, ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi ex art.33 co.4 Regolamento Polizia Urbana, con conseguente chiusura degli esercizi.

Dopo la notifica, gli agenti del commissariato San Lorenzo, come previsto, hanno affisso sulla saracinesca del locale il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del II Municipio”.