Roma, lui la tradisce e lei lo fa arrestare per droga

Roma. Lui l’ha tradita e lei, per vendicarsi di quanto subito, l’ha denunciato mostrando ai poliziotti il nascondiglio della droga. Tutto è cominciato da una violenta lite scoppiata la scorsa domenica quando la donna, romana 42enne, ha scoperto che il compagno ha iniziato una relazione con un’altra persona.

Drogato, punisce il figlio a colpi di frecce usando una balestra: 40enne a processo

L’allarme dei vicini e la violenta lite

Siamo a in via Corropoli, nella zona di Settecamini. Come riporta il Messaggero, a far scattare l’allarme le grida provenienti dall’abitazione che hanno spinto i vicini a chiamare le forze dell’ordine. Una volta giunta sul posto la polizia l’uomo avrebbe ridimensionato quanto stesse accadendo ma i poliziotti hanno intuito che c’era qualcosa che non andava tra i due e, in un momento di distrazione dell’ex, la donna ha colto l’occasione per denunciare agli agenti che l’uomo vendeva e nascondeva droga in casa. Allontanandosi con uno degli agenti gli ha rivelato il nascondiglio dello stupefacente dicendo inoltre di esserne da poco venuta a conoscenza.

La droga

Nascosti tra i maglioni e le magliette, proprio come indicato dalla donna, gli agenti hanno trovato 780 grammi di cocaina e 600 di hashish. Insieme alla droga anche due telefonini e un bilancino di precisione. Accompagnati entrambi in commissariato la donna è stata ascoltata a lungo ed ha riferito agli agenti di aver scoperto la presenza della droga quella stessa mattina ma che non aveva allertato le forze dell’ordine per paura di ritorsioni. Da qui poi la violenta lite scoppiata per aver letto un messaggio rivolto ad un’altra donna.

L’arresto

La posizione della 42enne è ora al vaglio degli investigatori mentre l’uomo, con diversi precedenti per spaccio, è stato arrestato. Le indagini degli agenti volte a ricostruire la rete di contatti dell’uomo proseguono. I cellulari sono stati sequestrati così come la sostanza stupefacente.