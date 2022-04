Roma: i pedoni lo ‘rimproverano’, lui scende dall’auto e gli spacca il naso

Notte di follia a Roma dove una coppia di pedoni è stata aggredita da un’automobilista riportando ferite piuttosto serie. La causa? Una banalissima discussione per motivi di viabilità che è però degenerata in una vera e propria rissa. Ad avere la peggio sono stati i due passanti che sono dovuti ricorrere alle cure dell’Ospedale.

Rissa a Centocelle tra automobilista e pedoni

Il tutto è successo lungo Via Tor de’ Schiavi nel quartiere capitolino Centocelle. Il conducente del veicolo, evidentemente infastidito per ciò che i due pedoni (un 48enne e una 39enne, ndr) avevano da ridire nei suoi confronti (e viceversa verosimilmente), è sceso in strada dando così vita ad un’accesa discussione. Dalle parole però si è passati rapidamente ai fatti: l’automobilista ha iniziato a colpire con calci e pugni la coppia che a fatica è riuscita a difendersi.

Potrebbe interessarti anche: Roma, lite nel traffico degenera: scende dall’auto e tenta di uccidere con le forbici un 23enne, ferita anche la fidanzata

Intervento dei Carabinieri a Via Tor de’ Schiavi

Sul posto, allertati dalle vittime dell’aggressione, sono giunti i Carabinieri che hanno identificato e denunciato l’uomo violento. Per la coppia di pedoni la nottata è invece finita al Pronto Soccorso: lui con una frattura al setto nasale, lei con contusioni in vari punti del corpo.

Potrebbe interessarti anche: Furibonda lite in mezzo al traffico: «Non ci hai dato la precedenza», calci e pugni al conducente