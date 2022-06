Roma: mamma e figlia investite da un’auto

Stavano passeggiando quando questa mattina, per cause ancora tutte da accertare, sono state investite da un’auto. È successo poco prima delle 10 a Roma, in viale Ciamarra, nella zona di Cinecittà Est. ‘Protagoniste’ di questo spiacevole episodio mamma e figlia, che sono state falciate dalla vettura.

Come stanno mamma e figlia investite su viale Ciamarra

Le due, la mamma e la sua bambina, stavano passeggiando, si trovavano su viale Ciamarra quando, improvvisamente, sono state investite da un’auto. Fortunatamente, le due non sembrerebbero essere rimaste ferite in modo grave. Ora spetterà agli agenti di Polizia Locale, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

La rabbia dei residenti

Intanto, corre sui social la rabbia dei residenti, quelli che ‘puntano’ il dito contro gli automobilisti che sfrecciano a tutta velocità. Gli stessi residenti che, da tempo, stanno chiedendo più sicurezza e l’installazione di passaggi pedonali rialzati.