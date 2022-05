Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: ferite mamma e figlia di 8 mesi

Perde il controllo dell’auto, che, impazzita, sbatte prima contro un semaforo, poi contro un albero. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 15 maggio, a Roma, intorno alle ore 14:30. Teatro dell’incidente via di Torre Maura, nel VI Municipio, all’altezza del civico 82. Una donna, che viaggiava a bordo di una Smart Four con la sua bambina di appena 8 mesi, ha improvvisamente sbandato per motivi ancora da accertare.

Abbattuto un semaforo e un albero

La vettura, fuori controllo, ha preso prima un impianto semaforico, abbattendolo. Poi ha proseguito, finendo la sua corsa contro un giovane albero, abbattendo anche questo. Entrambi gli occupanti della vettura sono rimasti feriti. La mamma in maniera più grave, la bimba meno seria. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e diverse pattuglie della polizia locale del VI Gruppo Torri.

Le condizioni di mamma e figlia

La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico Casilino mentre la bimba di 8 mesi è stata portata al Bambin Gesù in codice azzurro. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto.

(foto di Orietta Apostolo)