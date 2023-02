Roma, «Mamma morirà»: picchia moglie e figlia di 10 anni, a processo professore della Sapienza

È finito al centro di una complessa vicenda giudiziaria C.S.M. un uomo di 67 anni professore alla Sapienza, avvocato e componente del collegio di garanzia del Coni. Violenze fisiche e psicologiche questa l’accusa da parte della Procura, nonché maltrattamenti contro la figlia minore, a cui si aggiungono lesioni personali nei confronti dell’ex moglie. Questa estate il giudice che si sta occupando del caso deciderà se condannare o assolvere il 67enne.

Code e orecchie tagliate, farmaci scaduti da anni, traffico illecito e maltrattamenti nei canili/gattili: 26 strutture sequestrate

La separazione e le botte su moglie e figlia

Picchiava ripetutamente sua figlia di appena 10 anni dicendole inoltre che la madre, affetta da una grave malattia, ‘tanto sarebbe morta’. A subire i maltrattamenti dell’uomo non era solo la bambina ma anche l’ex moglie. Violenze che la vedono protagonista in più di una circostanza, quando la donna sarebbe stata brutalmente sbattuta contro la porta e, in un altro caso, colpita con un pugno. Una terribile storia di violenze che comincia con una separazione tutt’altro che semplice, carica di conflittualità. A farne le spese è la bambina che si trova schiacciata tra i due genitori i quali vengono peraltro sollevati dalla potestà genitoriale.

Le violenze psicologiche

Come riportato da Repubblica, è però tra il giugno del 2016 e il maggio del 2017 che sarebbe avvenuto il tutto. ‘Percosse, schiaffi’, verso la bambina e in un’altra circostanza le avrebbe girato anche il braccio provocandole un ‘trauma dell’arto superiore con contrattura della spalla’. Non solo aggressioni fisiche, purtroppo. Pesano in questa terribile vicenda anche anche le violenze psicologiche: ‘Le diceva che la madre, affetta da una grave patologia, sarebbe morta, che la sua vita sarebbe finita, che avrebbe vissuto sempre con lui e che avrebbe continuato a picchiarla’. Vittima di maltrattamenti anche la madre della piccola che in più occasioni è stata vittima della condotta violenta dell’uomo.

L’udienza

Si è tenuta ieri l’udienza e in questa circostanza l’uomo ha letto una relazione di una specialista seconda la quale tra la madre e la bambina ci sarebbe un rapporto malato, malsano che non lascerebbe spazio per il padre. Adesso toccherà al giudice stabilire la verità e fare chiarezza sulla vicenda. A giugno, come testimone della difesa verrà ascoltata anche la showgirl Angela Melillo, nuova moglie di San Mauro.