Roma, maniaco si traveste da Sailor Moon e va nel parco per ‘toccarsi’ davanti ai bambini (VIDEO)

È caccia al finto Sailor Moon. L’uomo che, a Roma Nord, si traveste da cartone animato per avvicinarsi ai bambini e masturbarsi indisturbato. Lo hanno avvistato nei parchi in zona Parioli. Qualcuno è riuscito a filmarlo e fotografarlo e il video è finito sul canale telegram di Welcom to Favelas. L’allarme corre sui social e i genitori sono preoccupati.

Vestito da cartone animato si masturba nel parco

Lì, dove è stato avvistato, ci sono diverse scuole. E i bimbi solitamente giocano indisturbati. Si tratta dei giardini tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, appunto ai Parioli. I genitori, spaventati, hanno inviato le immagini sul web, per cercare di smuovere le acque.

Alla polizia, ad oggi, non risultano ancora denunce. L’uomo indossa una gonna corta blu, una maglia bianca a maniche corte, dei calzettoni bianchi alti fino quasi al ginocchio e degli stivali blu. In testa porta una parrucca. Da qui spuntano due orecchie. Più che Sailor Moon dovrebbe essere Sailor Mercury, essendo con i capelli azzurri e non biondi. Ma le cartone animato non ci sono le orecchie che spuntano dai capelli. E soprattutto i personaggi non fanno quello che quest’essere (definirlo uomo ci sembra troppo) sta facendo nel parco frequentato dai bambini.