Roma, manifestazioni venerdì 18 e sabato 19 novembre 2022: strade chiuse e percorsi autobus, come cambia la viabilità

Roma. Si prospetta una fine settimana complicato per la mobilità cittadina che potrebbe essere interessata da alcuni disagi e deviazioni rispetto ai classici percorsi effettuati dai mezzi pubblici. Previste, infatti, per domani, venerdì 18 novembre, e sabato, 19 novembre, diverse manifestazioni. Inoltre, ad esse si aggiungerà domenica la prima giornata senz’auto della stagione autunno/inverno 2022/2023.

La manifestazione studentesca di domani

Prevista per domani, venerdì 18 novembre, la manifestazione studentesca indetta per protestare ‘contro una scuola che esclude e basata eccessivamente sulla competizione’. Il corteo, previsto dalle 9 alle 14, da Piazzale Ugo la Malfa (Circo Massimo) a largo Bernardino da Feltre (Trastevere). I manifestanti percorreranno via delle Terme Deciane, via dia Santa Prisca, Piazza Albania, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza e via di Porta Portese, via Girolamo Induno, viale di Trastevere. All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 1.500 persone.

Divieti di sosta e deviazioni

A seguito della manifestazione verranno istituiti divieti di sosta su viale di Trastevere, nel tratto compreso tra via Girolamo Induno e largo Bernardino da Feltre, via degli Orti di Trastevere, tra largo Bernardino da Feltre e largo Antonio Ruberti; largo Bernardino da Feltre. Possibili chiusure e deviazioni per le linee le linee H, 3B, 8B, 23, 30, 44, 75, 77, 81, 83, 118, 160, 170, 280, 628, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781.

Inoltre, sempre domani, dalle 9 alle 14 in via Molise, nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico, Mise, è annunciata una manifestazione “sulla vertenza del polo industriale di Siracusa LUKOIL”, indetta da Uil Lavoratori settore petrolchimico.

Il corteo di sabato 19 novembre

Previsto un corteo anche sabato 19 novembre. Dalle 10,30 alle 13,30, corteo da piazza della Repubblica a piazza Vittorio Emanuele promosso dagli studenti iraniani in Italia per “sensibilizzare l’opinione pubblica in merito ai processi di 15mila persone arrestate e condannate a more in Iran”. Il corteo sfilerà lungo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana e via dello Statuto. Lungo il percorso della manifestazione saranno sospese anche le eventuali postazioni taxi presenti. La chiusura delle strade comporterà la deviazione del traffico privato e dei veicoli del servizio di trasporto pubblico.

Erasmus 2022

Dalle 15 alle 18,30, invece, è prevista la manifestazione per l’evento culturale denominato “Erasmus 2022”. Previsto un corteo che partendo da piazza dell’Esquilino (area pedonale lato obelisco) giungerà a piazza della Madonna di Loreto (accanto a piazza Venezia) percorrendo via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Per l’evento è annunciata la partecipazione di mille persone e sarà istituito un divieto di sosta su piazza dell’Esquilino. Possibili, inoltre, chiusure al traffico, e deviazioni, lungo le strade interessate dalla manifestazione. Eventuali deviazioni anche per le linee bus 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 117, 118, 360, 590, 649 e 714.